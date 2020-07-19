Türkiye Bakan Koca'dan Başakşehir ve Trabzonspor taraftarına uyarı

Bakan Koca'dan Başakşehir ve Trabzonspor taraftarına uyarı

Türkiye

Bakan Koca'dan Başakşehir ve Trabzonspor taraftarına uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da oynanan Başakşehir- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarına ilişkin, "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz." dedi.

19 Temmuz 2020, Pazar 22:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da oynanan Başakşehirspor- Kayserispor, Trabzon'da oynanan Trabzonspor- Konyaspor maçlarında, taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. COVID-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." ifadelerini kullandı. 



ANKARA (DHA)


İlgili Haberler
Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladıBurdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye 2021’de 5G’ye hazır olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Neden ilerleyemiyoruz neden patinaj yapıyoruz?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İçişleri Bakanlığı duyurdu: Siirt'te 1 terörist etkisiz hale getirildi