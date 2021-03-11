Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları:

Geride kalan zamana baktığımızda salgını ortak düşmanın virüs olduğu bir savaşa benzetebiliriz.

Bir çok ülkeden yoksulluk, işsizlik baş gösterdi. İnsanların birbirine yakın durmaktan bile kaçındığı bir dünyayı biz olsa olsa filmlerde görürdük.

Kovid-19, son 100 yıl içinde tüm dünyanın aynı anda savaştığı, vaka ve kayıp sayıları bu denli yüksek ilk salgın.

Salgının ilk haftalarında bu yeni virüs hakkında çok az şey biliniyordu. Bugün uğradığı mutasyona kadar her konuda bilgi sahibiyiz.

Tam bir yıldır ister istemez alıştığımız bu dünyada yaşıyoruz.

Eskiden hastanelerde gördüğümüz maske ile kendi kendimizin doktoru olduğumuzu biliyoruz.

Dünyada kullanımda olan 7 ayrı aşı var.

Türkiye aşı tedarikinde en hızlı davranan ülkelerden biridir. Bugün itibariyle uygulanan aşı on milyon dozdan fazladır. Yerli aşılarımızla ilgili gelişmeleri de sizlere düzenli olarak bildirdim. Çok yakında 5 yerli aşı adayımız daha insan çalışmalarına başlayacak. Yakın bir gelecekte kendi aşılarımızı kullanacağız.

Türkiye 130 milyon doz aşı için iki ayrı firmayla anlaştı

Koronavirüs kısa bir zamanda grip gibi bir hastalık haline gelmeyecek ama 2020'ye çöken kabus 2021'de aynı şekilde devam etmeyecek. Korku unutulup gidecek. Maskeleri tanımadığımız günlere yürüyoruz. koronavirüs sıradan bir hastalık olacak.

Nüfusumuzun 50 milyonluk kısmını sonbahardan önce aşılarsak salgını baskısı ve vakalar azalacak virüsün yayılım hızı düşecek.

2020’nin yılının 17 Mart’ını hatırladığınızdan eminim. Huzurlarınıza çıkarak ilk vefat haberimizi verdim. Kaybettiğimiz hasta 89 yaşında kronik rahatsızlıkları olan bir eczacıydı. İlk günden bugüne vefat sayısı 30 bine toplam vaka sayımız 3 milyona yaklaştı.

Kısıtlamaları mesuliyet olarak göre herkese teşekkür ediyorum. Karamsarlığı belirsizlik ve bıkkınlık duygularını üstünüzden tümüyle atın geleceğe ilişkin planlar ile hayata yarına bağlanalım. Bunu yapak için güçlü bir nedenimiz var. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı muntazam yürütülüyor.



