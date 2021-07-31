Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok."

AA