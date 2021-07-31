Bakan Koca’dan BioNTech aşısı için önemli uyarı: Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşısını tercih eden vatandaşların randevu almaları gerektiği uyarısında bulundu.
31 Temmuz 2021, Cumartesi 18:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. BioNTech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac’ta aksama yok."
AA