Türkiye Bakan Koca'dan bir çağrı daha: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Bakan Koca'dan bir çağrı daha: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Türkiye

Bakan Koca'dan bir çağrı daha: Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı olunmadan Kovid-19 salgınının önlenemeyeceğinin altını çizerek, vatandaşlara aşı olmaları çağrısı yaptı.

25 Temmuz 2021, Pazar 22:38 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19'la mücadele kurallarına uyulmadığı ve aşı olunmadığında salgını durdurmanın uzun sürebileceği uyarısında bulundu.

Bakan Koca, "Ödediğimiz bedelleri, yaşadığımız kısıtları, maddi ve manevi kayıpları düşünün. Ne çok insanı kaybettiğimizi hatırlayın. Salgın aşısız yenilmez, aşınızı olun." ifadesini kullandı.

AA

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