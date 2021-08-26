İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı mesaj...

BUGÜN URFA’DAKİ SEVDİKLERİMİZİ arayıp hal hatır soralım. İlk doz aşı konusunu açalım. Şanlıurfa, halen Kırmızı olan tek ilimiz. Aşı oranı düşük, risk seviyesi Çok Yüksek. Yakınlar böyle yerinde uyarılar için de var. Güzel hassasiyetiniz için şimdiden teşekkür ederim.

KORONAVİRÜSTE SON 24 SAAT

Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 970 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 651 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 75,64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 57,85 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 91 milyon 81 bin 547'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 675 bin 810 aşı uygulandı. En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya oldu. En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Gümüşhane, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var." ifadelerini kullandı.

BİLGİ KİRLİLİĞİ ŞANLIURFA’YI KIRMIZIDA BIRAKTI

Şanlıurfa aşılamada 'çok yüksek riskli' kategorisinde 'kırmızı' renkte kalan tek il oldu. Tabip Odası Başkanı Osman Yüksekyayla, kentte aşı karşıtlığının en büyük nedeninin sosyal medyadaki bilgi kirliliği olduğunu belirterek, “Aşının kısırlık yaptığı, kalp krizi yaparak ölüme neden olduğu, aşının ilerde insanların ölümüne yol açacağı şekilde bilimsel hiçbir dayanağı olmayan açıklamaların Şanlıurfa’da ciddi karşılık bulduğunu görüyoruz” dedi.

Şanlıurfa, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan aşılamada, Türkiye’de 81 ilden kırmızı renkte kalan tek il oldu. Aşılamanın düşük olduğu kentte, koronavirüse yakalananların sayısı artarken, yoğun bakım servislerinde doluluk oranında da yükselme olduğu belirtildi. Kent merkezi ve ilçelerde vatandaşları aşılamak için çeşitli kampanyalar ve çekilişler düzenlenmesine rağmen aşı olmayanların sayısının fazlalığı risk oluşturmaya devam ediyor.



