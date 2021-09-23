Bakan Koca'dan bir müjde daha!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Balıkesir’in Kovid-19’a karşı iki doz aşılama oranını yüzde 75’in üzerine çıkararak rengi mavi (düşük riskli) iller arasına katıldığını bildirdi.
23 Eylül 2021, Perşembe 22:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Haritamız, ikinci doz aşı oranını esas alacak şekilde yeniden düzenlendi. Şu an mavi olan illerimizde ikinci doz aşı oranı yüzde 75’in üzerinde. Balıkesir, mavi iller arasına bugün katıldı. Toplum bağışıklığı hedefine ulaşmamız yönünde gösterdiği başarı için Balıkesir’i kutluyoruz."
AA
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