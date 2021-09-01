Türkiye Bakan Koca'dan çok önemli hatırlatma: 6 Eylül'den sonra..

Bakan Koca'dan çok önemli hatırlatma: 6 Eylül'den sonra..

Türkiye

Bakan Koca'dan çok önemli hatırlatma: 6 Eylül'den sonra..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 22:40 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.

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