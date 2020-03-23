Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Can kaybı 37'ye yükseldi
Sağlık Bakanı Koca, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu" dedi.
23 Mart 2020, Pazartesi 23:28 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi. Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" ifadesini kullandı.
Son 24 saatlik sürecin ardından Türkiye'de bugüne kadar corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu.
AA
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