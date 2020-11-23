Bakan Koca'dan corona virüs aşısı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli corona virüs aşısı açıklaması geldi. Bakan Koca, "Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var" dedi.
23 Kasım 2020, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
TÜSEB desteğiyle Erciyes Üniversitesi’nde geliştirilen COVID-19 aşısının Faz-I çalışmasında 44 gönüllüye aşı uygulandı. Şu ana kadar ciddi bir yan etki görülmedi. İkinci doz aşılama 26 Kasım-14 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Güzel haberlerini vereceğim 15 aşı adayı daha var.
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