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Türkiye Bakan Koca'dan corona virüs mesajı

Bakan Koca'dan corona virüs mesajı

Türkiye

Bakan Koca'dan corona virüs mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" mesajını paylaştı.

07 Mayıs 2020, Perşembe 23:53 Son Güncelleme:
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Bakan Koca Twitter'dan videolu yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın" 



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