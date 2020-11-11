Bakan Koca'dan corona virüste taşıyıcı kişiler için uyarı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.
11 Kasım 2020, Çarşamba 13:45 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taşıyıcı kişiler için uyarıda bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Şu anda, taşıyıcı olan pek çok kişi, kurallara uymadığı için, virüsü başkalarına bulaştırıyor" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1326472494157586433
Öte yandan yeni corona virüs tedbirleri kapsamında birçok ilde 65 yaş ve üstü kişiler için belli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanma kararı alındı.
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