Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Koronavirüs" ile ilgili açıklamalarda bulundu. "Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak "koronavirüs" tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı" diyen Bakan Koca, "Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu bizim risk grubu değimiz kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Dünyanın büyük kısmı bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz Türkiye olarak tedbirlerimizi adım adım harekete geçirdik.

31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 "koronavirüs" vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Çin’den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Çin’den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

11 bin yolcu tarandı

Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Havalimanlarımızda 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Tüm personelimiz olası bir vaka durumunda yapması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Çin’e seyahat etmiş Çin’den ülkemize gelip şikayeti olanlar varsa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekeni yapıyoruz.

Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görünen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye’de kesin olarak "koronavirüs" tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Eğer olursa tüm hazırlıklarımızın tamam olduğunu ifade etmek istiyorum.

THY sorumlu bir adım atayarak 9 Şubat’a kadar Çin uçuşlarını durdurdu.

Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık bırakmamaya da kararlıyız.

Bugüne kadar binlerce vatandaşımızı ülkemize getirdiğimizi biliyorsunuz.

Gelen yolcular gözetim altında olacak

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Wuhan kentinde yaşayan Türk vatandaşları "Koca Yusuf" adlı ambulansa dönüştürülen Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı ile Türkiye'ye getirilecek.

Wuhan kentinde ikamet eden ve hiçbir şekilde hastalık şüphesi olmayan vatandaşlarımız var.

Biz tamamen sağlıklı olan vatandaşlarımızı bırakarak onları riske atamayız.

Harekete geçip gerekli diplomatik girişimlerin tamamlanması ardından muhtemelen önümüzdeki birkaç saat içinde TSK’ya ait A400M tipi uçağı ambulans uçağa dönüştürerek vatandaşlarımızı getirmek istiyoruz.

Şu saatlerde hareket etmesini düşündüğümüz uçakta 21 enfeksiyon uzmanı hocamız da hazır halde bulunacak.

7 Azeri, 7 Gürcü v 1 Arnavut vatandaşı da sağlık kontrolleri ardından uçağa alınacak.

Yolcuları özel izolasyonla getiriyoruz.

Sağlık ekibimiz her yolcu için gerekli tetkikleri yapacak.

Uçak indiğinde de ekiplerimiz dahil olmak üzere 14 gün gözlem altında tutulacak.

Özellikle bu vatandaşlarımızı ve diğer vatandaşları ayrı şu an kullanılmayan kullanmadığımız bir hastaneyi tekrar kullanır hale getirdik ve bu hastane daha sonra da hasta takibi için tekrar kullanılmayacak bir hastanemiz. Bu nedenle de herhangi bir hastamızla teması olmayan bir süreç olacak.

Yük gemileri için önlem alınıyor

Çin’den gelen yük gemileri olabiliyor. Tüm gemilerin tabi olduğu sıkı önlemlerle gerekli önlemleri aldığımızı söylemek istiyorum.

"Koronavirüs" tehdidi sürdüğü müddetçe bundan sonraki süreçte sizler aracılığı ile düzenli bilgilendirmeler ve bilim kurulumuzun aldığı kararları şeffaf şekilde bu süreci götürerek bu açıklamaları yapmayı düşünüyoruz.

Adana’da gözetim altında bulunan 2 vakamız vardı. Sonuçlar çıktı negatif olduğunu söyleyebilirim.

70 gözetim altına aldığımız vakamız oldu. pozitif olan bir vakamız olmadı.

Neden hiç çıkmadı sorulabilir çünkü biz özellikle ilk günden itibaren denetimleri sıkı olarak uyguladık. Çok hassas bir şekilde konuya yaklaştığımız için numune aldığımız hasta sayısı fazlaydı.

(Gelen yolcular hangi hastanede gözetim altında tutulacak?) Hastanemiz belli. Oraya bir yoğunlaşmanın olmasını istemediğimizden söylemedik. Ama yarın söyleyeceğiz. Boşaltılan kullanılmayan hastane alt yapısı olarak hiç bir eksiği olmayan bir hastane olduğunu ifade etmek istiyorum.

(Alınan tedbirler yeterli mi?) Dünya Sağlık Örgütü’nün dün duyurduğu tedbirleri biz 20 gün önceden uygulamaya başladık. Özellikle Çin’den gelen ya da Çin’den gelen biriyle teması halinde en ufak halsizlik dahil yakınmada gözetim altına aldık. Bunu nasıl uyguladık? Yine bilim kurulunun ortaya tedbirleri rehber haline getirdik. Bu anlamda eksik değil fazla yapılan bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim.

(Gözetime alınan hasta) Bir takım belirtilerle gelen bir hastanın gelişi doğru. Numuneler alındı ve laboratuvara gönderildi önümüzdeki 8-10 saatte sonucun çıkabilir. Mevsimsel grip olarak doktor arkadaşların düşündüğünü belirtmek istiyorum. Bu dönemde gözetim altında tutulduğunu ancak kliniğinin sorunlu olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.



