Bakan Koca'dan 'Diş Hekimleri Günü' mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diş Hekimleri Günü dolayısıyla yaptığı paylaşımda "Diş hekimlerimiz, hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini veriyor" dedi.
23 Kasım 2021, Salı 02:18 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Dünya Diş Hekimleri Günü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, "Eğitimleri, teknoloji kullanımına hâkimiyetleri ve hastalara yaklaşımdaki titizlikleriyle diş hekimlerimiz, hekimlik mesleğinin en güzel örneklerini veriyor. Ağız ve diş sağlığında koruyucu önlemler yaygınlaşıyor. Diş Hekimleri Gününü ve bu başarıları hepimiz adına kutluyorum" ifadelerini kullandı.
ANKARA (DHA