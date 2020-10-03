Türkiye Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür

Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür

Türkiye

Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün Türkiye mücadelesine ilişkin övgüleri için açıklamada bulundu.

03 Ekim 2020, Cumartesi 12:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler.




Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Çıkar çatışmaları ticareti vuruyor
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kaya Kalaycı: Bakıra can veriyor
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ceren Özdemir'in ailesi Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu