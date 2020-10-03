Bakan Koca'dan DSÖ'ye teşekkür
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ'nün Türkiye mücadelesine ilişkin övgüleri için açıklamada bulundu.
03 Ekim 2020, Cumartesi 12:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakan Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1312163294891843584
BUNLARI DA OKUYUN