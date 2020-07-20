Türkiye Bakan Koca'dan düğün uyarısı

Bakan Koca'dan düğün uyarısı

Türkiye

Bakan Koca'dan düğün uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Trabzon'da gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişinin karantinaya alındığını ve düğünün ertelendiğini belirterek, "Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin." dedi.

20 Temmuz 2020, Pazartesi 22:04 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vakaların en çok görüldüğü illerden Diyarbakır'da iki gün önce yapılan düğünde, 70 kişinin kol kola ve maskesiz halay çektiği öğrenildi. Trabzon'da ise gelin dâhil, bir kına gecesine katılan 35 kişi karantinaya alındı; düğün ertelendi. Düğünleri hastalık, yoğun bakım izlemesin" ifadelerini kullandı. 

ANKARA (DHA)


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