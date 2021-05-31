Türkiye Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

Türkiye

Bakan Koca'dan 'Dünya Tütünsüz Günü' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 15:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sigara, puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin dumanıyla, muhtemelen sizden uzak olan hastalıkların nedenlerini hazırlarsınız. Üstelik bile bile. Kısa bir 'keyif' uğruna ağır hastalıklara yakalanmayı göze almayın. 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü sağlık için karar günü olsun" dedi.

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Yüzyıllardır ihracatın gözbebeği: Ege
Banu Şen
Hakan Çelik
Geleceğe yatırım
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Yüzde 95
Rauf Tamer
Murat Gülderen
Metropol arıcıları
Murat Gülderen
Şirin Sever
Sanat ve sergilerle normale dönüş
Şirin Sever
Erkut Can
COVID-19 çok azaldı, artık kontrollerinizi yaptırın
Erkut Can
Oral Çalışlar
27 Mayıs’ın 61. yılında
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Maskesiz hayat için aşı seferberliği şart
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika… TÜBİTAK Başkanı yerli aşının kullanımda olacağı tarihi açıkladı!