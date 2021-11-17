Türkiye Bakan Koca'dan Düzce depremi açıklaması: Can kaybı yok

Bakan Koca'dan Düzce depremi açıklaması: Can kaybı yok

Türkiye

Bakan Koca'dan Düzce depremi açıklaması: Can kaybı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce'deki depremde yaralanma ve can kaybının olmadığını, 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu bildirdi.

17 Kasım 2021, Çarşamba 22:00 Son Güncelleme:
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Düzce'de meydana gelen 5 şiddetindeki depremde yaralanma ve can kaybı olmadığını belirtti.

Deprem sebebiyle 14 panikatak ve 5 travma tanılı hastaya sağlık hizmeti sunulduğunu kaydeden Koca, "Toplam 38 personelden oluşan 112 Acil Yardım ve UMKE timleri bölgede görev başında. Düzce'ye ve Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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