Bakan Koca’dan ’Ebeler Günü’ mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’Dünya Ebeler Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajında "Sağlık hizmetleri doğumla başlar" dedi.
06 Mayıs 2021, Perşembe 00:51 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetleri doğumla başlar. Mesleğimizdeki yeri biricik olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyor, ailelerimiz ve toplum adına her birine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1390046712765599757?s=20
DHA