Türkiye Bakan Koca’dan ’Ebeler Günü’ mesajı

Bakan Koca’dan ’Ebeler Günü’ mesajı

Türkiye

Bakan Koca’dan ’Ebeler Günü’ mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’Dünya Ebeler Günü’ dolayısıyla yayınladığı mesajında "Sağlık hizmetleri doğumla başlar" dedi.

06 Mayıs 2021, Perşembe 00:51 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetleri doğumla başlar. Mesleğimizdeki yeri biricik olan ebelerimizin 5 Mayıs Dünya Ebeler Günü’nü kutluyor, ailelerimiz ve toplum adına her birine saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.



DHA

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