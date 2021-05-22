Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin aşı sorunu bitmiştir" dedi ve koronavirüs aşılamasında bir strateji değişikliğine gidildiğini açıkladı. Aşılama sürecinde bugüne kadar şöyle bir uygulama vardı; gelen koronavirüs aşılarının yarısı uygulanıyor, kalan yarısı ise ikinci doz için elde tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından yedeklenen o aşılar yapılıyordu. Artık aşı sorunu çözüldü. Bu yüzden bu uygulamaya son veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız." BioNTech'in birinci dozu yüzde 78 oranında koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Yaza daha güvenli gireceğiz" diye konuştu.

İkinci doz, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacak. Birinci dozu olanlar, temmuzda ikinciyi olacak. "Eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum" diyen Bakan Koca, yeni uygulamanın tüm detaylarını Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'a anlattı.

Ahmet Hakan'ın bugün Hürriyet gazetesinde yayınlanan, 'Türkiye’nin aşı sorunu tamamdır' başlıklı yazısında yer verdiği bilgiler şöyle:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüm. Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu: “Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?” Şu cevabı verdi: “Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.” 120 milyon doz aşı geliyor BioNTech’ten. Bu rakam, Türkiye’nin ihtiyacı olan aşıyı fazlasıyla karşılıyor. Uğur Hoca’nın bütün Türkiye’nin önünde verdiği sözü de göz önünde bulunduran Bakan Koca, işte buna dayanarak “Sorun çözüldü” diyebiliyor.

Cumhuriyet’in 50. Yılı için yapılan bir marş vardı. Şöyle başlıyordu o marş: “Müjdeler olsun yurdumun toprağına taşına / Erdi cumhuriyetim elli şeref yaşına” Öyle büyük bir müjde ki bu aşı müjdesi... “Müjdeler olsun yurdumun toprağına taşına” desek yeridir.

HAZİRANDA 20 YAŞ ÜSTÜ HERKES AŞILANACAK

Bu zamana kadar gelen aşılarda hep şöyle bir uygulama yapılıyordu: Gelen aşıların ikinci dozu yedekleniyor ve elde tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından da yedeklenen o aşılar yapılıyordu. Mayıs sonu / haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacak. Bakan Koca, kamuoyuna ilk kez Hürriyet aracılığıyla duyurdu.

Dedi ki: “30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech’in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız.”

Peki ya ikinci doz? Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar.

Ve bu yeni gelişmeyle birlikte... Bakan Koca, “Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak” sözünü de revize etti. Yeni açıklaması şöyle Bakan Koca’nın: “Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak.”

SPUTNIK VE SINOVAC HİÇ GELMESE BİLE...

Konuşurken bir hesaplama yaptı Fahrettin Koca... Yaptığı hesaplamaya göre... BioNTech aşısı, tüm Türkiye’nin aşılanmasına fazlasıyla yetiyor. Sonucu rakamlarla ortaya koyan Koca... Şu önemli açıklamayı yaptı:

“Sputnik ve Sinovac’la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var... O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki... Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız.”

BAKAN KOCA’YI HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM

Salgın sürecinde Bakan Koca ile defalarca konuştum. Her konuşmamızdan hep şöyle bir izlenim edindim: Kaygılıydı, ihtiyatlıydı, karamsarlığını bastırmaya çalışıyordu, yakınıyordu, tünelin ucunu göremiyor gibiydi. Dün Bakan Koca ile yaptığım konuşmada ise... Bambaşka izlenimler edindim:

Tüm kaygıları sona ermişti, umudu tavan yapmıştı, ihtiyatı elden bırakmıyordu ama özgüveni de yükselmişti, işi garantiye almış gibiydi, tünelin ucunu değil, tünelden çıkışı görmüş gibiydi, Velhasıl... Derin bir “oh” çekmiş gibiydi. Hafta içi belli sürelerde sokak yasakları, kafe ve restoranların kapanması, işyerlerine getirilen sınırlandırmalar falan. Hepsi ama hepsi tarih olacak.

Türkiye’nin büyük aşı hamlesinin ardından... Çok şükür bu tür yasaklara veda edeceğiz. Bakan Fahrettin Koca, bundan sonraki sürecin ipucunu şöyle verdi: “Aşının yaygın olarak yapılmasıyla birlikte artık kapanmadan ziyade kişisel korunmanın esas olduğu bir sürece geçeceğiz. Kişisel kontroller olacak. Kişisel koruyucu tedbirleri arttıracağız. Yasaklamaları ise azaltacağız.”

ÇOCUKLARA DA AŞI

Peki ya 20 yaş altı? Peki ya çocuklar? Onlar ne zaman aşı olacak? Bakan Koca, bu konuda da önemli bilgiler verdi: “BioNTech aşısının 16 yaşa kadar bir sorun teşkil etmediği otoriteler tarafından tespit edildi. ABD, 16 yaşa kadar aşı yapıyor. Biz de eylül sonuna kadar 16 yaş üstünü aşılamış oluruz diye düşünüyorum. Bu arada BioNTech’in 12 yaş üstüne yapılıp yapılamayacağına dair bir araştırma var. O araştırmanın sonucu birkaç hafta içinde netleşecek. O durumda da 12 yaşa kadar inebiliriz.” Bakan Koca’nın verdiği bilgilerden anladığım şu: Önümüzdeki günlerde yoğun bir aşı kampanyası başlatılacak Türkiye’de. Bu kampanyanın en başında da Uğur Şahin, Türkiye’ye gelecek. Ve aşı kampanyasını başlatan isimler arasında yer alacak.