Türkiye Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı

Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı

Türkiye

Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.

14 Şubat 2021, Pazar 22:21 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek." ifadelerini kullandı.


AA

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