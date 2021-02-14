Bakan Koca'dan Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, terör örgütü PKK tarafından alıkonulan ve Gara'da şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
14 Şubat 2021, Pazar 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Hain her fırsatta ihanetin şiddetini artırma hevesindedir. Tüm hainlerin hevesi kursağında kalacak. Masum canlara kıyan teröristler inlerine gömülecek." ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1361016780957884422
AA
BUNLARI DA OKUYUN