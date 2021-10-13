Türkiye Bakan Koca'dan gençlere aşı çağrısı!

Bakan Koca'dan gençlere aşı çağrısı!

Türkiye

Bakan Koca'dan gençlere aşı çağrısı!

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs aşısı olmayan gençlerin hastalar arasındaki oranının arttığını ifade etti.

13 Ekim 2021, Çarşamba 09:11 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yatışı yapılan Kovid-19 hastalarına ait bilgileri inceledim. Aşı yaptırmamış gençlerin hastalarımız içindeki oranı arttı. Kronik hastalığı olan büyüklerimiz, aşı yaptırmış olsalar da virüsten etkilenebiliyor. Gençlerimiz aşı olmalı, büyüklerimiz dikkatli davranmalı." ifadelerini kullandı.


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