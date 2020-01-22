Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip vakaları hakkında yaptığı açıklamada, "Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilemedi” dedi.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Grip vakalarında bu yıl geçen yıla göre değişen bir oran söz konusu olmadı.

Bu yıl normalden fazla bir vaka tespit edilemedi.

Herhangi bir ilaç sorunun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz.

Vatandaşımızın kalabalık ortamlarda, hastalarla temasının az olmasını istirahat ve bol sıvının önemli olduğunu söylemek istiyorum.

İlaçların ilk 48 saatte etkili olduğunu biliyoruz. Bunun da hekim kontrolünde verilmesini öneriyoruz.

Ağırlıklı bulunan ajanın H1N1 olduğunu ve toplum içinde buna domuz gribi denildiğini biliyoruz.

Şu anda artık mevsimsel gribin yarısı artık bu ajanın olduğunu biliyoruz. Artık domuz gribi değil mevsimsel grip olduğunu biliyoruz. Yarısı H1N1…

İlaç fiyatları düzenlemesi

Her yıl bir fiyat düzenlemesi yapılır. Şubat’ın 20’sinde geçerli olur. Bu anlamda Avro kuru üzerinden geçen yıla kadar yüzde 70’ti. Geçen yıldan itibaren yüzde 60 uygulanmaya başlandı.

Bu yıl içinde benzer şekilde bir önceki yılın Avro kutru üzerinden yüzde 60’ı hesaplanarak Şubat 15’te bildirmiş olacağız. Şubat 20’den itibaren de geçerli olacak.

Gizemli virüsün detayları

Çin’de zatürre geçiren bir hastada daha önce tespit edilmeyen bir virüsün tespit edildiğini görüyoruz.

Canlı hayvan Pazar yerinde tespit edilmesiyle ortaya çıkan bir virüs.

Bu konuda özellikle bizde herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum.

Özellikle Çin’den Huan kentinden bizim yerli havayollarımızın seferi yok ama Çin Hava yollarının haftada üç seferinin olduğunu biliyoruz.

Ama bizim hudut güvenliğimizin özel bir gayreti var.

Pazar yerlerinde kedi, canlı tavuğun satıldığı Pazar yerinde bu virüsün tespit edildiğini biliyoruz.

Hudut ve sahiller genel müdürlüğümüz gece gündüz hem liman hem de havaalanlarında yakın takip içerisinde.

Dünya Sağlık örgütünün önerilerini de hemen devreye sokmak davranışı içindeyiz.

Bugün itibarıyla bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılıyor olacak.

Bu tedbirlerimizi alma noktasında bir gayret olduğunu ciddi bir risk taşıdığımız anlamına gelmediğini söylemek istiyoruz.

Panik havası oluşturmamak için söylüyorum. O bölgeden gelen vatandaş sayısının az olduğunu. Sadece söz konusu bölgeden değil Çin’in tamamından gelen bütün yolcularla ilgili yakın takibe alındığını, bu takiplerin kapıdan itibaren yapıldığını, şüpheli bir vaka görüldüğünde karantina odasına ve belirlenen hastaneye götürülmesi yönünde hazırlık yapıldığını söylüyoruz.

Şu an ben ciddi bir risk olduğu kanaatinde değilim.



