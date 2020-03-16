Bakan Koca'dan Hekimoğlu paylaşımı: 14 gün kuralına dikkat edin
Tüm dünyada giderek yayılan koronavirüs nedeniyle Türkiye'de alınan tedbirler devam ediyor. Bu konuda dikkat edilmesi gerekenlerden biri de yurt dışından dönenlerin 14 gün kuralına uyması. Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinde Ateş Hekimoğlu karakterini canlandıran oyuncu Timuçin Esen de 14 gün kuralına önemle dikkat çekti. Konu ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bir paylaşım geldi.
16 Mart 2020, Pazartesi 22:00 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal medya hesabından Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu olan Timuçin Esen'in videosunu yayınladı. Bakan Koca, yayınladığı videoda 14 gün kuralına dikkat çekti.
İşte Bakan Koca tarafından yapılan o paylaşım:
TİMUÇİN ESEN de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt Dışından Dönüşlerde 14 Gün Kuralı RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1239616934741762048