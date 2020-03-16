Bakan Koca, sosyal medya hesabından Hekimoğlu dizisinin başrol oyuncusu olan Timuçin Esen'in videosunu yayınladı. Bakan Koca, yayınladığı videoda 14 gün kuralına dikkat çekti.

İşte Bakan Koca tarafından yapılan o paylaşım:

TİMUÇİN ESEN de bizim söylediklerimizi söylüyor: Yurt Dışından Dönüşlerde 14 Gün Kuralı RETWEET’LEYİN, Koronavirüsün yayılmasını önleyin.













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