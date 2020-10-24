Türkiye Bakan Koca’dan, İmamoğlu’na ’geçmiş olsun’ mesajı

Bakan Koca’dan, İmamoğlu’na ’geçmiş olsun’ mesajı

Türkiye

Bakan Koca’dan, İmamoğlu’na ’geçmiş olsun’ mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 testi pozitif çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

24 Ekim 2020, Cumartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 testinin pozitif çıktığını öğrenince arayıp, geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu´na buradan bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Bu vesileyle, salgının yayıldığı İstanbul´da halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum" dedi.

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DHA

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