Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Taksim İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak kalabalığa dikkat çekti. Koca, paylaşımında, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" notunu düştü.
19 Ekim 2020, Pazartesi 00:49 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter adresinden İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.
Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." açıklamasını yaptı.
AA