Türkiye Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Türkiye

Bakan Koca'dan İstiklal Caddesi paylaşımı: Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Taksim İstiklal Caddesi'nden bir fotoğraf paylaşarak kalabalığa dikkat çekti. Koca, paylaşımında, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" notunu düştü.

19 Ekim 2020, Pazartesi 00:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter adresinden İstiklal Caddesi'nde bugün çekilmiş bir fotoğraf paylaştı.

Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar, insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim." açıklamasını yaptı.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA


İlgili Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması' ile dolandırıcılık uyarısıYeni kısıtlamalar gelecek mi? Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca'dan önemli açıklamalar18 Ekim corona virüs tablosu açıklandıAfyonkarahisar'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Genç Osman’ın katledildiği yer
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Bahçeli’nin “Devlet”i
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sağlık Bakanlığı'ndan 'sahte telefon uygulaması' ile dolandırıcılık uyarısı