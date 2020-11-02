Türkiye Bakan Koca'dan İzmir'e corona virüs uyarısı

Bakan Koca'dan İzmir'e corona virüs uyarısı

Türkiye

Bakan Koca'dan İzmir'e corona virüs uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İzmir'de şu anki şartlar Covid- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim" dedi.

02 Kasım 2020, Pazartesi 19:28 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir'de şu anki şartlar Covıd- 19'un yayılmasına çok elverişli. Zor günlerin daha da zorlaşmasına izin vermeyelim. Vakaların azalması, kontrolümüze bağlı. Covıd- 19 sebebiyle yeni kayıplar vermeyelim" ifadelerini kullandı.

Günün önemli manşetleri için tıkla


İlgili Haberler
2 Kasım corona virüs tablosuCorona virüs tedavisi gören Ekrem İmamoğlu taburcu olduKekik çayı (kekik suyu) corona virüsü vücuttan atıyorCorona virüste aşı listesi hazırlanıyor, öncelik kimin olacak?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Cumhuriyet’in geleceği...
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İzmir depreminde tepkilerin doğru adresi Şeyma Subaşı mı?
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Mikro mobilite yayılıyor
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2 Kasım corona virüs tablosu