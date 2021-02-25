Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kısıtlamalarla ilgili "Bilim Kurulu bu konuyu tartıştı. Pazartesi günü bu öneriyi Kabine'ye sunacağım. Kabine'de bu öneri tartışılacak. Burada önemli olan illerin vaka sayısı, yoğun bakım doluluk oranı gibi parametrelerle yapıldığı tartışıldı. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olan iller bilinecek ve hangi ilin hangi kararı alması gerektiği belli olacak." ifadelerini kullandı.

65 yaş üstü kısıtlamalarıyla ilgili de konuşan Koca, "65 yaş üzerinde aşılama oranının yüksekliğine bağlı olarak illerde bu konuyla ilgili esnetme yapılabilir." diyerek yeşil ışık yaktı.