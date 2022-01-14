Türkiye Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Artan vaka sayıları sebebiyle...

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Artan vaka sayıları sebebiyle...

Türkiye

Bakan Koca'dan korkutan açıklama: Artan vaka sayıları sebebiyle...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da il sağlık yöneticileri ve başhekimlerle birlikte sağlık hizmetlerine ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

14 Ocak 2022, Cuma 19:34 Son Güncelleme:
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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İl sağlık yöneticilerimiz ve başhekimlerimizle bir araya gelerek vaka sayımızın en yüksek olduğu İstanbul’un sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdik. Artan vaka sayıları sebebiyle hastaneye yatan sayısında bir miktar artış gözleniyor. Endişeye mahal verecek olumsuz bir durum olmasa da tedbirde ısrar etmek gerekiyor. Omicron varyantının bulaşma hızı çok yüksek. Kişisel koruyucu tedbirlere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Aşı, maske ve mesafe en önemli gücümüz. Maskeyi kalabalık ortamlarda aklımızdan da yüzümüzden de çıkarmayalım."



DHA

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