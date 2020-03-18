Türkiye Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: İkinci ölüm gerçekleşti

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: İkinci ölüm gerçekleşti

Türkiye

Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: İkinci ölüm gerçekleşti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Bakan Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." dedi.

18 Mart 2020, Çarşamba 23:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar gelecek...


İlgili Haberler
Şehir hastanesinde koronavirüs testi yapılacakMaskeler reçete ile satılacak


Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İşte korona yalanları ve gerçekleri!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Dayanışma zamanı
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulan kişi hastaneden kaçtı