Bakan Koca'dan koronavirüs açıklaması: İkinci ölüm gerçekleşti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs açıklaması geldi. Bakan Koca, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var." dedi.
18 Mart 2020, Çarşamba 23:15 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı açıklamada, "61 YAŞINDA erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 YENİ VAKAMIZ var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar gelecek...
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1240369082916057089
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