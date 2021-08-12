Türkiye Bakan Koca'dan kritik aşı paylaşımı! 4 il daha mavi kategoriye geçti...

Bakan Koca'dan kritik aşı paylaşımı! 4 il daha mavi kategoriye geçti...

Türkiye

Bakan Koca'dan kritik aşı paylaşımı! 4 il daha mavi kategoriye geçti...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 11 Ağustos aşı tablosunu paylaştı. Öte yandan Koca, Antalya, Denizli, Tunceli ve Giresun'un mavi kategoriye geçen iller olduğunu söyledi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 16:02 Son Güncelleme:
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Bakan Koca yaptığı açıklamada, 'Dün 1 Milyon 274 Bin 368 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 385.519. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 698.312. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 190.537. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 19.070.186’a indi. ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında' dedi.

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