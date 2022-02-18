Bakan Koca'dan kritik 'Molnupiravir' açıklaması! '65 yaş üstü kişiler dikkat!'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir ilacıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
18 Şubat 2022, Cuma 12:43 Son Güncelleme:
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Bakan Koca açıklamasında, '65 YAŞINIZI geçtiyseniz veya herhangi bir bağışıklık sistemi sorununuz varsa ihtimalleri hafife almayın. Önemsiz gibi görünen şikâyetleri nezle, soğuk algınlığı ile karıştırmayın. TEST yaptırın. MOLNUPIRAVIR etken maddeli ilaçla başlayan yeni dönemde erken tanı riski azaltıyor.' dedi.
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