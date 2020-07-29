Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, 3 ay sonra ilk yüz yüze toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Ramazan Bayramı'nı gönlümüzce idrak edememiştik. 24-25-26 Mayıs tarihlerine gelen bayram en sıkı tedbirlerle buruk geçti.

Hayvan satış alanlarında olabildiğince kısa kalınmalıdır.

Müşteri satıcı arasında el sıkışma usulü pazarlık yapılmamalıdır.

65 yaş üstü ve kronik hastalar hayvan satış ve kesim alanlarında bulunmamalıdır.

Kurbanlar belirlenen yerlerde kesilmelidir.

Kesim tercihen işin ehli tarafından en az katılımla yapılmalıdır.

Maske mesafe el temizliğine dikkat edilmelidir.

Cuma ve Bayram namazlarında şu tedbirlere uyulmalıdır:

Abdeste cami şadırvanında alınmamalı, evde alınmalıdır. Aksi halde sosyal mesafe ve maske kuralına uymak imkansız hale gelebilir.

Maske ve sosyal mesafe kritik kuraldır. saflarda yan yana gelen iki kişi aralarına boşluk bırakmalıdır. Cami içinden çok mümkün olduğunca açık hava kullanılmalıdır.

Vaaz ve namaz süreleri Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirttiği üzere kısa tutulmalıdır.

Namaz sonunda cemaat en arka saftan başlayarak düzenli şekilde dağılmalıdır.

65 yaş üstü büyüklerimiz ve kronik hastalar, lütfen bayram namazına gitmesin.

Mezar ziyaretleri kalabalık ihtimali varsa mutlaka arife ve bayram sonrasına ertelenmelidir.

Bu bayramda makbul olan ziyaret yüz yüze ziyaret değildir. Bayramlaşmalar mümkün olduğunca telefonla yapılmalıdır.

Bugüne kadar uyduğumuz kuralları terk edersek, karşılaşacağımız sonuçlar tahmin edilebilir.



