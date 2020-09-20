Siyaset Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın teklifine yanıt

Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın teklifine yanıt

Siyaset

Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın teklifine yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karantinadaki hastaların belediyeyle paylaşılması önerisine yanıt verdi.

20 Eylül 2020, Pazar 09:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a teşekkür ederek, "Covid pozitif ve şüpheliler HES uygulamasına kayıtlıdır, bilgiler, talep eden kurumların entegrasyonuna açık. Sistem, istenirse şehir içi toplu taşımada da riski önlemeye elverişli. Devlet teamülü görünürlüğe feda edilmemeli. Mücadele birlikte mümkün." ifadelerini kullandı. 

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'a bağlı ihlalleri önlemek adına pozitif ve karantinadaki hastaların Belediyemizle paylaşılması durumunda EGO Genel Müdürlüğümüz veri tabanı aracılığıyla toplu ulaşımı kullanmalarının önüne geçebilir, salgınla mücadelemize farklı bir boyut kazandırabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yavaş arasında neler konuşuldu?


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
2021 İstanbul’da metro yılı olacak
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Kılıçdaroğlu ile ‘Beyin Fırtınası’
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Binali Yıldırım ve eşinin son corona virüs testi sonucu belli oldu