Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulansı Sivas’tan 13.40’ta kalktı, 14.08’de Koyulhisar’a ulaştı. Meliha 14.47’de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?" ifadelerini kullandı.

ANKARA (DHA)



