Türkiye Bakan Koca'dan 'Meliha bebek' paylaşımı

Bakan Koca'dan 'Meliha bebek' paylaşımı

Türkiye

Bakan Koca'dan 'Meliha bebek' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hava ambulansı ile sevk edilen Meliha bebeğin helikopterde sağlık görevlisinin kucağında çekilen fotoğrafını paylaştı, "Bu ekipten mutlusu var mı?" dedi.

28 Haziran 2021, Pazartesi 20:22 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meliha bebeğe 13.20 civarında Sivas Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde aspirasyon pnömonisi ön tanısı kondu. Hava ambulansı Sivas’tan 13.40’ta kalktı, 14.08’de Koyulhisar’a ulaştı. Meliha 14.47’de Sivas Numune Hastanesi Pediatri Acilde tedavi altına alındı. Bu ekipten mutlusu var mı?" ifadelerini kullandı. 

ANKARA (DHA)

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