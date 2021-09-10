Türkiye Bakan Koca'dan 'Okullarda PCR testi' ile ilgili açıklama

Bakan Koca'dan 'Okullarda PCR testi' ile ilgili açıklama

Türkiye

Bakan Koca'dan 'Okullarda PCR testi' ile ilgili açıklama

Yüz yüze eğitime geçilmesinin ardından belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda PCR testi okullarda yapılacak. Veliler, önceden bilgilendirilip onayları istenecek.

10 Eylül 2021, Cuma 19:20 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada "OKULLARDA PCR TESTİ? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.



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