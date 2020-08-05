Türkiye Bakan Koca'dan önemli 1,5 metre uyarısı

Bakan Koca'dan önemli 1,5 metre uyarısı

Türkiye

Bakan Koca'dan önemli 1,5 metre uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

05 Ağustos 2020, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda ''Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 m geri çekilsin'' dedi.

Bayram tatili sırasında turistik bölgelerdeki yoğun kalabalık, sosyal mesafe ve maske olmaması tepki çekmişti.



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