Bakan Koca'dan önemli 1,5 metre uyarısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından corona virüs ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
05 Ağustos 2020, Çarşamba 17:20 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajda ''Tatilde ve bayramda herkesle iç içe olanlar 1,5 m geri çekilsin'' dedi.
Bayram tatili sırasında turistik bölgelerdeki yoğun kalabalık, sosyal mesafe ve maske olmaması tepki çekmişti.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1291007820855496704
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