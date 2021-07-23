Bakan Koca'dan önemli aşı çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kampanyamızda 65 milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım" dedi.
23 Temmuz 2021, Cuma 21:19 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından, koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürülen aşı çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabından sık sık aşı çağrısı yapan Bakan Koca, uygulanan aşının 65 milyon dozu geçtiğini duyurdu. Bakan Koca, "Aşı kampanyamızda 65 milyon dozu geçtik. Aşısını yaptıranlar arasında yerimizi alalım" dedi.
ANKARA (DHA)
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