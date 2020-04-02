Siyaset Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı

Siyaset

Bakan Koca'dan Prof. Dr. Feriha Öz için başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle yaşamını yitiren, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Feriha Öz (87) için başsağlığı mesajı paylaştı.

02 Nisan 2020, Perşembe 21:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Covid-19, çok sayıda hekim yetiştirmiş bir hocamızı bizden aldı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Feriha Öz'ü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, tıp camiamızın başı sağ olsun" dedi. 

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ANKARA (DHA)



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