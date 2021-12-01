Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.





Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



