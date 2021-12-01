Türkiye Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına zam müjdesi!

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına zam müjdesi!

Türkiye

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarına zam müjdesi!

Sağlık Bakanı Koca, 'Doktorlara 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız' açıklamasını yaptı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 13:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bakan Koca, "Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkmış olacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme Meclis'te tüm grupların desteğini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


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