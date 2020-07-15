Türkiye Bakan Koca'dan şehit kızı 'Hiranur' paylaşımı

Bakan Koca'dan şehit kızı 'Hiranur' paylaşımı

Türkiye

Bakan Koca'dan şehit kızı 'Hiranur' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit Emrah Sağaz'ın 3.5 yaşındaki kızı Hiranur'un, babasını fotoğraflardan tanıdığını belirterek, "Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." dedi.

15 Temmuz 2020, Çarşamba 22:05 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Külliyede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur'la tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın üç buçuk yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin." ifadelerini kullandı. 

ANKARA, (DHA)


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