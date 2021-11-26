Türkiye Bakan Koca'dan seyahat yasağı açıklaması! Bu geceden itibaren başlıyor

Bakan Koca'dan seyahat yasağı açıklaması! Bu geceden itibaren başlıyor

Türkiye

Bakan Koca'dan seyahat yasağı açıklaması! Bu geceden itibaren başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ’Nu’ varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; bu geceden itibaren Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den Türkiye’ye seyahat edilmesine izin verilmeyeceğini açıkladı.

26 Kasım 2021, Cuma 21:29 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ’Nu’ varyantı kaynaklı artan vakalara karşı alınan tedbiri duyurdu. Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

DHA

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