Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ’Nu’ varyantı kaynaklı artan vakalara karşı alınan tedbiri duyurdu. Bakan Koca, açıklamasına şu ifadelere yer verdi:

"Tedbir: Nu varyantı kaynaklı artan vakalar sebebiyle; Botsvana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Namibya ve Zimbabve’den ülkemize tüm kara, hava, deniz ve demiryolu sınır kapılarımız yoluyla bu geceden itibaren seyahat edilmesine izin verilmeyecektir."

DHA