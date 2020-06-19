Türkiye Bakan Koca'dan sınav öncesi önemli paylaşım

Bakan Koca'dan sınav öncesi önemli paylaşım

Türkiye

Bakan Koca'dan sınav öncesi önemli paylaşım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LGS öncesi önemli bir paylaşımda bulundu.

19 Haziran 2020, Cuma 13:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hafta sonu yapılacak olan sınavlarla ilgili olarak ulaşımda öğrencilerin sıkıntı yaşamaması için belediye başkanlarına çağrıda bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde, belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, BELEDİYE OTOBÜSLERİNİN herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız" ifadesini kullandı.




 


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