Türkiye Bakan Koca'dan sınavda virüs bulaştığı iddialarına yanıt

Bakan Koca'dan sınavda virüs bulaştığı iddialarına yanıt

Türkiye

Bakan Koca'dan sınavda virüs bulaştığı iddialarına yanıt

Milli Savunma Üniversitesi sınavında 400 öğrenciye corona virüs bulaştığına dair iddialar için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamada bulundu.

20 Haziran 2020, Cumartesi 16:09 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "14 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavında “400 öğrenciye COVID-19 bulaştığı ve bu öğrencilerin karantinaya alındığı” yönünde sosyal medyada yer alan iddialar gerçek dışıdır.

ÖSYM tarafından düzenlenen MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme sınavında, yalnızca Kocaeli’de sınava giren bir öğrencide hastalık tespit edilmiştir. Aynı sınıfta sınava giren 12 öğrenci ve 4 sınav gözetmeni temaslı kabul edilerek testleri yapılmış, tamamının sonucu negatif çıkmıştır.

Bu mesnetsiz iddiaların, LGS ve YKS öncesinde öğrencileri paniğe sevk etmek dışında bir amaç taşımadığı ortadadır" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dün sosyal medyada yayımlanan, GEÇEN CUMARTESİ MSÜ SINAVINDA 400 ÖĞRENCİYE hastalık bulaştığını ve öğrencilerin karantinaya alındığını ileri süren haber gerçek dışıdır. Testi sınav sabahı sonuçlanan COVID-19 hastası BİR KİŞİ, sınav sırasında izole edilmiştir. Bulaşma olmamıştır.


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