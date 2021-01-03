Türkiye Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

Türkiye

Bakan Koca'dan sokağa çıkma kısıtlamasına uyan vatandaşlara teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Türkiye genelinde uyulduğu için vatandaşlara teşekkür etti.

03 Ocak 2021, Pazar 18:22 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zamanın akışını durduramayız. Hastalığın yayılımını ise yavaşlatabilir, durdurabiliriz. Kısıtlama ve tedbirlere sabırla uyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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Koca'nın paylaştığı videoda kısıtlama nedeniyle ülke genelinde insanların bulunmadığı kent merkezlerinin görüntüleri yer aldı.

AA

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