Türkiye Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Çince paylaşım yaptı

Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Çince paylaşım yaptı

Türkiye

Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması! Çince paylaşım yaptı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs yasaklarının kalkmasının ardından rehavete kapılan vatandaşları Çince paylaşım yaparak uyardı.

02 Haziran 2020, Salı 14:42 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgınında normalleşme süreci kapsamında 1 Haziran itibarıyla yeni normale geçildi. Bu durum ülkenin birçok noktasında vatandaşların rehavete kapılmasına sebep olurken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sert bir uyarı geldi. Koca, Çince fotoğraf paylaşarak yaptığı paylaşımda yasakların kalkmış olmasının her şeyin normalleştiği anlamına gelmediğini söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden Çince olarak yaptığı paylaşımda, "Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, her şeyin normale döndüğü anlamına gelmesin. Eğer tedbirlerle kendinizi virüse karşı güvenceye almazsanız, karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz. Türkçesi: Bir Koronavirüs hastasının yoğun bakımda yaşadıkları size Çince kadar yabancıdır" dedi.



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