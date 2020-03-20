Türkiye Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Can kaybı 9'a yükseldi

Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Can kaybı 9'a yükseldi

Türkiye

Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması: Can kaybı 9'a yükseldi

Sağlık Bakanı Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670’e, can kaybının da 9'a yükseldiğini bildirdi.

20 Mart 2020, Cuma 23:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Hasta sayımız 670’e ulaştı” dedi. Bakan Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3 bin 656 şüpheliye test yapıldı. 311’i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. Mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" dedi.


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