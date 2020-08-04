Türkiye Bakan Koca'dan tedbir uyarısı

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı

Türkiye

Bakan Koca'dan tedbir uyarısı

Bakan Koca, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." açıklamasında bulundu.

04 Ağustos 2020, Salı 22:35 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşlara tedbir konusunda uyarıda bulundu. Koca, Twitter paylaşımında, "Kolaya kaçarsak, zoru birlikte yaşarız. Tedbir alın." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Corona virüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu.

Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, vaka sayısı 234 bin 934, vefat sayısı 5 bin 765 olarak kayıtlara geçti.

AA


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