Bakan Koca'dan teşekkür paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 65 yaş üstü kişiler için önemli bir paylaşımda bulundu.
11 Haziran 2020, Perşembe 17:46 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Koca, 'Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim' dedi.
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle;
Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1271083816405348352