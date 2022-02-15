Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısının hazır olduğunu belirtti.

Koca açıklamasında, "Aşısız omuzun cezasını eklem yerleri, solunum yolları, akciğer ve diğer organlar çeker. Aşımız Turkovac hazır. Mümkünse bugün bekliyoruz." dedi.









'NASILSA BULAŞACAK DEMEK YANLIŞ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir" ifadelerini kullandı.







