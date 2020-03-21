Bakan Koca’dan, vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesi’nde ’Koordinasyon toplantısı’ gerçekleştirdiklerini belirtti. Koca paylaşımında, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA