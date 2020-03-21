Türkiye Bakan Koca’dan, vatandaşlara uyarı

Bakan Koca’dan, vatandaşlara uyarı

Türkiye

Bakan Koca’dan, vatandaşlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" açıklamasını yaptı.

21 Mart 2020, Cumartesi 19:54 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Siyami Ersek Hastanesi’nde ’Koordinasyon toplantısı’ gerçekleştirdiklerini belirtti. Koca paylaşımında, "Bizler sahada ülkemiz için önlemler alırken, vatandaşlarımızın da aynı hassasiyetle evlerinde kalarak önlemlerini almalarını önemle rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

DHA

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